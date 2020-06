Fondazione Carit Terni Insieme per la ripresa: 34 richieste accolte

Sono 34 le richieste di contributo accolte dalla fondazione Carit Terni nell’ambito del bando ‘Emergenza covid-19. Insieme per la ripresa’: il via libera è arrivato in occasione del Consiglio di amministrazione di lunedì. Il finanziamento complessivo è di oltre 270 mila euro nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza per il welfare di comunità.

L’ELENCO DELLE RICHIESTE FINANZIATE

«Ripartire e riprendere attività sociali»

Il presidente Luigi Carlini sottolinea che la fondazione con questo bando «è intervenuta tempestivamente a sostegno degli stakeholders che pongono al centro dei loro interventi gli anziani, i disabili, i bambini e i ragazzi, offrendo loro la possibilità di attività ricreative, sportive, culturali e assistenziali, dislocate su gran parte del territorio. In questa fase della pandemia da covid-19, la necessità urgente è quella di ripartire e di riprendere le attività sociali di vitale importanza, soprattutto per quelle fasce della popolazione che hanno subìto un disagio maggiore, dovuto all’isolamento nel periodo del lockdown. I progetti selezionati dalla Fondazione danno continuità all’azione svolta da anni dagli enti senza fini di lucro operanti nel sociale con nuove progettualità legate, in particolare, all’adeguamento di spazi e attività in funzione delle attuali disposizioni governative».