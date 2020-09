Fontivegge, altra rissa: bottigliate in strada

Condividi questo articolo su

















Sono giorni difficili nel quartiere della stazione Fontivegge, a Perugia, dove aumenta la presenza delle forze dell’ordine ma continuano a registrarsi ogni giorno situazioni di disagio e pericolo. L’ultima segnalazione arriva dal gruppo ‘Progetto Fontivegge’ che, con un video, ha documentato una rissa a bottigliate in via del Macello. Un’altra simile ce n’era stata la sera prima. Senza dimenticare l’incredibile inseguimento della polizia all’uomo con coltello (non ancora preso) nel piazzale antistante la ferrovia.

La cronaca

I fatti sono accaduti martedì 15 settembre, alle 21:30, in via del Macello. Le immagini sono state registrate da un residente. Documentano la lite in cui si sentono volare bottigliate e si intravede un pugno. Coinvolta anche una ragazza. Non risultano chiamate alle forze dell’ordine.