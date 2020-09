Paura a Fontivegge: armato di coltello, sfugge alla polizia

Condividi questo articolo su

















Scene da film nel primo pomeriggio di lunedì a Fontivegge. Un uomo, armato di coltello di grandi dimensioni, è stato inseguito da tre agenti di polizia nella stazione di Fontivegge. Era stato intercettato dagli stessi agenti durante i controlli programmati in zona dalla questura, in collaborazione con l’esercito.

Inseguimento live

Come si vede dalle riprese – che sono state inviate da un lettore in esclusiva alla nostra redazione – l’uomo è scappato una prima volta scavalcando una recinzione del piazzale del minimetrò. È piombato in strada, rischiando fra l’altro di essere investito, e poi si è rifugiato all’interno di un bus in sosta nel piazzale della stazione, dove è stato circondato dai tre agenti che, armati di pistola, gli intimavano di scendere. Con una manovra rapidissima l’uomo è sceso da una porta del bus, ha evitato la presa di uno degli agenti, ed è corso verso la stazione ferroviaria, evitando le auto che sopraggiungevano e scansando i passanti. Quindi ha attraversato i binari ed ha scavalcato la recinzione sul retro della stazione, quella che affaccia su via Campo di Marte. Lì ha fatto perdere le sue tracce.

La tensione

Da quanto si apprende, l’uomo è una presenza fissa all’esterno della stazione. E nel fine settimana era stato protagonista di una scazzottata con un altro straniero. Non è escluso che i due eventi fossero collegati e che il coltello servisse per un regolamento di conti. Alla scena hanno assistito in tanti. In particolare tassisti e personale di Busitalia. «Fortuna che non è successo un’ora fa – dice uno di loro – che qui era pieno così di ragazzi». Ma c’è anche chi se la prende con i testimoni del fatto: «Dovevano sparargli! E non l’hanno fatto per colpa vostra che stavate lì a riprendere col cellulare… altrimenti, quei poveretti rischiavano di passare un guaio».

Aggiornamento ore 16

Le ricerche sono in corso. L’uomo non è stato ancora intercettato.

Una settimana fa l’arrivo dell’esercito