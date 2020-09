È uno dei simboli del quartiere e nella notte tra giovedì e venerdì è stata sfregiata. Si tratta della fontana di Aldo Rossi, nel quartiere di Fontivegge, restaurata da poco – ad occuparsene Francesca Maria Drisaldi – ma non ancora inaugurata nell’ambito della riqualificazione delle aree di piazza del Bacio e le Fonti di Veggio. ‘A.c.a.b.’, acronimo di All cops are bastards, la scritta apparsa che ha creato sdegno nei residenti della zona.

