Fornitura acqua, rifiuti e spese condominiali: Terni 3° in Italia per rialzi: +9,6%

Terni 3° in Italia per rialzi legati alla fornitura di acqua e servizi vari – raccolta rifiuti e spese condominiali – legati all’abitazione. Il dato è dell’Unione nazionale consumatori, riguarda agosto 2022 ed è stato pubblicato nei giorni scorsi: le uniche città che registrano l’inflazione più alta nel periodo preso in considerazione sono Bolzano (+12,3%) e Verona (+9,7%).

L’aumento e la verifica

Sul tema è intervenuto il capogruppo Pd a palazzo Spada, Francesco Filipponi: «Un aumento che andrebbe studiato e verificato da parte degli uffici competenti, che si sostanzia in una ulteriore mazzata su imprese e famiglie, le quali vivono un periodo difficilissimo per un indice di inflazione pazzesco. I rincari di acqua e rifiuti pesano anche sulle associazioni e sulle società sportive che per diverse ragioni hanno rapporti contrattuali con il comune di Terni, per questo ho chiesto una audizione urgente nella competente commissione con l’assessore delegato. Serve un intervento diretto ed urgente, oltre alla modifica del regolamento per la Taric, al fine di frenare dei rincari ormai insostenibili per cittadini, associazioni ed imprese locali».