Forza Italia Umbria, le donne ‘azzurre’ si organizzano

Il coordinamento regionale di Forza Italia Azzurro Donna si struttura. La coordinatrice regionale Arianna Verucci, nominata lo scorso 25 febbraio, si è dotata delle sue referenti a livello provinciale e regionale. Ad affiancare l’imprenditrice nursina sarà la vicecoordinatrice regionale Elena Baglioni; nominate anche le due coordinatrici provinciali di Perugia e Terni, Annalisa Mierla e Lucia Dominici. «In accordo con la coordinatrice nazionale di Forza Italia Azzurro Donna, onorevole Catia Polidori, e con il coordinatore regionale di Forza Italia Andrea Romizi – spiega la Verucci -, ho scelto tre donne dinamiche e realmente appassionate del lato sano della politica». Il 4 giugno è in programma il primo incontro virtuale della nuova squadra al completo, insieme alla coordinatrice nazionale Azzurro Donna e al coordinatore regionale del partito. Sarà quella l’occasione per fare il punto della situazione in cui versano la politica, le istituzioni e l’economia in Umbria, con particolare riferimento al settore ‘rosa’, e per dotarsi di un’agenda da subito operativa. «Chi mi conosce – conclude la Verucci – sa che le passerelle di circostanza non mi appartengono. Pertanto se Forza Italia ha scelto me per questo ruolo vuol dire che si aspetta proposte e iniziative concrete: contiamo di fornirgliele molto presto».

