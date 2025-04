Forza Italia giunge alla conclusione del proprio percorso congressuale locale e lo fa attraverso la decisione, assunta dal coordinatore regionale Andrea Romizi, di procedere entro la metà di maggio alla nomina della nuova segreteria umbra del partito.

La decisione è stata comunicata nell’ambito del coordinamento che si è tenuto lunedì sera a Perugia e che, fra i temi, ha ‘ignorato’ la questione relativa alla vice presidenza della Provincia di Terni, assunta da Francesco Maria Ferranti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia. Il motivo: avendo Ferranti accettato l’incarico affidatogli dal presidente Bandecchi, il coordinamento ha ritenuto superata – per il momento – la tematica. Resta il vulnus che Ferranti non ha ottemperato alla richiesta, delle segreterie comunali e provinciali di Terni, di non accettare l’incarico offerto da Bandecchi.

In virtù di questo atteggiamento trapela, però, che alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Terni – che si terranno fra un anno – Ferranti difficilmente verrà ricandidato: ad oggi la cosa è data per certa ma, come sempre, sarà il tempo (e un anno non è poco) a sancirlo. La vicenda, in ogni caso, resta aperta anche per ciò che attiene il percorso ‘disciplinare’ che il partito azzurro intenderà avviare.