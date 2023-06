Forza l’auto per rubare ma ha troppo sonno e si addormenta sul sedile: denunciato

È andato a prendere la sua auto, parcheggiata in piazza Alda Merini a Perugia, e dentro ha trovato un uomo intento a dormire. Per questo il cittadino ha subito chiamato la polizia – che si è portata sul posto con la Volante -, spiegando di aver lasciato la vettura parcheggiata con il finestrino leggermente abbassato. Al momento di andarla a riprendere, ha notato l’uomo – poi identificato in un cittadino tunisino di 41 anni con precedenti di polizia – che stava dormendo sul sedile. L’ipotesi degli inquirenti è che il soggetto abbia forzato la portiera, attraverso il finestrino aperto, alla ricerca di qualche oggetto di valore e che si sia poi addormentato di sasso. Gli agenti, dopo averlo svegliato, lo hanno condotto in questura e denunciato a piede libero per tentato furto.

