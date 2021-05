Fossato di Vico, 30 mila euro di cocaina nella camera d’albergo: due arresti

Quasi mezzo chilo di cocaina fra droga da ‘tagliare’ e dosi già pronte, per un valore di mercato di circa 30 mila euro. Oltre a tutto l’occorrente per confezionarle e 2.500 euro in contanti. Questo i carabinieri di Fossato di Vico e Nocera Umbra hanno trovato e sequestrato nel ‘blitz’ scattato mercoledì sera in un albergo di Fossato, in particolare all’interno di una camera presa in affitto da due giovani albanesi di 25 e 20 anni, arrestati.

‘Beccati’ in flagrante

Il primo era stato fermato lungo la Flaminia, al volante di una Fiat 500 noleggiata di recente a Firenze. Addosso aveva 265 euro e due chiavi di una camera d’albergo. Elementi ritenuti di per sé sospetti, dai militari, per procedere al controllo della stanza dove è emersa la presenza della droga (corrispondente a circa 1.100 dosi pure oltre il 70%) e di una parte – 1.400 euro – dei contanti. Quella restante – 1.100 euro – l’aveva con sé il 20enne, rientrato di lì a poco nella stanza e anche lui arrestato. Di fatto, da quella camera d’albergoi due gestivano un giro importante, con numerosi clienti nella zona.