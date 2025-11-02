Stava uscendo da un parcheggio, in via Bruschi a Fossato di Vico (Perugia), ma non si è accorto del muretto e soprattutto del dislivello: l’uomo – un anziano – è precipitato con l’auto da un’altezza di circa sette metri. L’incidente stradale è accaduto nella mattinata di domenica e a riferire l’accaduto sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, sul posto con personale del distaccamento di Gaifana.

L’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura, è stato estratto dal 115 e consegnato alle cure dei sanitari intervenuti sul posto per il successivo trasporto in ospedale. Avrebbe riportato diverse fratture ed escoriazioni. Nel mezzo si trovava anche il cane dell’anziano, preso in consegna dal personale veterinario della Usl1 giunto sul posto.

FOTO