Covid e Green pass, gli under 30: «Siamo stanchi, vaccinateci»

«Più vaccini per gli under 30 e tamponi gratis per la nostra fascia». Questi i principali leit-motiv dell’iniziativa pomeridiana in piazza Italia organizzata da alcuni under 30 per richiamare l’attenzione della Regione: «La vostra chiamata non è ancora arrivata e tutto ciò limiterà la nostra socialità – hanno detto riferimento al Green pass -, abbiamo atteso che i più fragili fossero vaccinate prima di noi. Siamo stanchi di essere l’ultima ruota del carro e di essere ‘discriminati’. La misura è necessaria, ma vogliamo il vaccino anche noi» (foto e video di Tommaso Benedetti).

Condividi questo articolo su