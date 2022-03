Il messaggio al mondo dei bimbi tifernati

Oltre duecento bambini uniti dalla stretta di mano hanno formato una catena umana e composto la parola più auspicata in questo momento – PACE – a caratteri cubitali al centro del terreno di gioco dello stadio Bernicchi di Città di Castello.

«Tendiamo la mano ai fratelli»

Nel corso della manifestazione, dopo le prime note della canzone-icona ‘Imagine’ di John Lennon, si sono levati in cielo centinaia di palloncini gialli e azzurri cui erano attaccati bigliettini scritti di proprio pugno dai piccoli messaggeri di pace per dire no alla guerra: «Doniamo i nostri sorrisi, apriamo i nostri cuori, gioiamo sempre. Tendiamo la mano ai fratelli, disegniamo arcobaleni d’amore e la pace diventerà il nostro modo di vivere», questo il messaggio di pace impresso in tre lingue, italiano, russo ed ucraino, nei bigliettini appesi ai palloncini colorati che sono volati in cielo scritti dai bambini delle scuole.

