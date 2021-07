Terni, sport e sociale a braccetto: Lorenzo accolto al campus

Condividi questo articolo su

















Si chiama Lorenzo e da giovedì primo luglio si è unito alla ‘famiglia’ del campus rossoverde, l’attività estiva in via Papa Benedetto III° – quartiere San Giovanni, storico campo Grs – che vede coinvolte Ternana Rugby, Ternana Marathon Club, Futsal Ternana, Actl e Centro per l’autonomia umbro. Ha 23 anni ed è legato al Servizio di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli: è così che si crea il binomio tra sport e sociale per una piena integrazione.

Il messaggio

Lorenzo è stato accompagnato all’impianto sportivo dalle coordinatrici sociali del sistema Sal di palazzo Spada per essere presentato a tutti i ragazzi e le ragazze del campus: «Ha iniziato la sua avventura con noi – ha spiegato Alberto Tattoli della Ternana Rugby – grazie alla collaborazione con il servizio avviamento al lavoro del Comune di Terni. La società è attiva in quessto momento con il campus rossoverde e Lorenzo svolgerà il servizio di accoglienza e sistemazione. C’era bisogno di una figura in più. Lo sport e il sociale devono camminare su un unico binario: è fondamentale – il messaggio – e noi lo facciamo anche grazie alla liaison con la Ternana Futsal, la Ternan Marathon e la cooperativa sociale Actl. Stiamo dando spazio a molti ragazzi e abbiamo anche collaborato col servizio welfare per i bambini con disabilità: un aspetto importante perché ciò è alla base di una vera e propria integrazione». Lo sport come strumento educativo.

Il servizio

ll Sal è una sorta di step precedente al centro per l’impiego: la finalità è favorire l’inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati. In questo modo si dà la possibilità ai soggetti destinatari di emanciparsi e avere autonomia per l’ingresso nel mercato del lavoro. All’evento hanno partecipato anche il delegato provinciale Coni Fabio Moscatelli, l’assessore allo sport Elena Proietti, il collega al welfare Cristiano Ceccotti, Lorenzo Filippetti – dirigente della Futsal Ternana – e il presidente della Ternana Rugby Omero Ferranti. Da segnalare che al campus rossoverde partecipa anche la nazionale italiana – prima convocazione arrivata a giugno – Serena Settembri, protagonista nelle ultime stagioni al Bristol in Inghilterra e ora passata al Padova.