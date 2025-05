«Avremo due rappresentanti in consiglio comunale, uno in maggioranza e uno all’opposizione. E i numeri sono decisamente dalla nostra parte. Premiato il nostro lavoro sul campo». Così Michele Toniaccini, coordinatore regionale di Noi Moderati Umbria, dopo le elezioni amministrative di Assisi e Amelia.

«Siamo particolarmente soddisfatti – spiega Toniaccini – per il risultato raggiunto. Ad Amelia abbiamo contribuito in maniera decisiva alla vittoria del centrodestra, con il candidato Marco Di Nicola Agostini che entrerà in consiglio a cui non mancherà il nostro supporto; ad Assisi Ivano Bocchini è risultato il più votato tra gli eletti, e anche lui potrà contare sull’appoggio del nostro partito. Un grazie particolare anche a Elide Rossi, alla quale facciamo i complimenti per come ha amministrato ad Amelia».

«Noi Moderati – prosegue Toniaccini – potrà contare così anche sul supporto del nazionale, attraverso le interlocuzioni con i nostri rappresentanti nazionali, a cominciare da Maurizio Lupi, e con la piena disponibilità a essere presenti sul territorio, come ha dimostrato Pino Bicchielli nelle scorse settimane. Noi Moderati offrirà il proprio supporto a entrambi i nostri consiglieri, con ruoli diversi, ma con un unico obiettivo: il bene del territorio e il mettersi al servizio. Il mio ringraziamento va anche a chi non è stato eletto ma si è battuto con forza per la causa: il mio auspicio è che si possa continuare insieme a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi».