Fra covid e infortuni, Caserta non vuole alibi

Con due nuove positività nel gruppo squadra e altri infortuni (alla fine mancheranno certamente Angella, Elia e Crialese, forse anche gli infortunati Negro, Burrai, Kouan e Minesso) Caserta va a giocarsi la trasferta con la Sambenedettese con le stesse: «È una situazione complicata per le tante assenze, ma anche nelle difficoltà bisogna prepararsi nel migliore dei modi. Tutte le squadre hanno difficoltà in questo periodo; per quanto ci riguarda, pur nelle difficoltà, in questi giorni ho visto nei ragazzi lo spirito giusto. Per cui sono tranquillo dal punto di vista dell’atteggiamento e approccio mentale che avremo».

Falzerano rientra. Gli infortunati partiranno

Dopo la mancata convocazione di Modena, Falzerano rientra in squadra e, viste le assenze, potrebbe addirittura ritrovarsi titolare. «A tutti può capitare di sbagliare, l’importante è capire i propri errori. Marcello questa settimana si è allenato bene come tutti gli altri. Adesso dobbiamo tutti pensare alla partita, che non sarà facile, e non agli episodi passati e ai singoli», dice Caserta, che annuncia di voler portare con sé anche gli infortunati «per avere un certo numero di giocatori su cui contare, sia pur parzialmente, visto che non hanno potuto allenarsi appieno».

Possibili cambiamenti tattici

«Dovrò certamente cambiare qualcosa nella formazione – ammette il tecnico – adattare i giocatori a fare qualcosa di diverso e sfruttare il reinserimento di altri ragazzi che in altre partite non c’erano. Questo, specie sugli esterni, dove abbiamo tutti giocatori forti, ma con caratteristiche diverse tra loro. Al di là dell’avversario che si incontra, bisogna sempre saper interpretare e gestire i diversi momenti della gara. In certi momenti bisogna difendersi e soffrire, in altri essere propositivi, fare possesso palla e sfruttare le occasioni che si creano».

Gli avversari: «Samb squadra difficile da affrontare»

«La Samb è una squadra forte, costruita per stare al vertice del campionato. Poi, da poco ha cambiato allenatore – dice il tecnico (che si dice dispiaciuto per Paolo Montero, suo compagno di corso a Coverciano) e sistema di gioco. Non è una squadra facile da affrontare, ma dovremo essere maturi e avere lo stesso atteggiamento delle ultime gare».

Preparazione da inventare ogni giorno

In questo periodo, la preparazione cambia di continuo, per via delle difficoltà dei tamponi e dei tempi di attesa. Se si è costretti a fare un allenamento in 12/13 giocatori solo, gioco forza bisogna cambiare i programmi giorno per giorno. Bisogna inventarsi ogni giorno che allenamento fare in base alla situazione che cambia, e questo rende impossibile rispettare le tabelle previste, sul piano fisico, tecnico e tattico.

Sambenedettese-Perugia: l’arbitro

La partita sarà arbitrata da Mario Vigile, appartenente alla sezione di Cosenza. Con lui Zampese e Torresan, entrambi della sezione di Bassano del Grappa. Quarto Ufficiale sarà il Turrini di Firenze.