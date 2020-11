Torrente, ecco Gomez. Caserta ritrova Angella

Mentre, nel girone C, la Ternana ne fa ancora 5, battendo alla Cavese, nel girone B arrivano ottime notizie per Gubbio e Perugia, sul fronte Covid-19

Le positività e gli infortuni

La notizia è importante: Gabriele Angella torna a disposizione di Fabio Caserta ed è impiegabile in tutto e per tutto. Il difensore – assente da quando la società aveva annunciato la positività di un calciatore – non ha particolari problemi fisici, quindi si candida a partire dal primo minuto. Percorso inverso, invece, per Elia e Crialese, che escono dai convocati e tolgono al tecnico due pedine importanti sulle fasce. Ricordiamo che proprio in questi giorni il Perugia Calcio ha annunciato le positività di due elementi della rosa.

I convocati di Caserta per la Sambenedettese

Portieri: Fulignati, Bocci, Baiocco.

Difensori: Rosi, Sgarbi, Angella, Monaco, Tozzuolo, Cancellotti.

Centrocampisti: Favalli, Burrai, Dragomir, Sounas, Konate, Moscati, Vanbaleghem, Falzerano.

Attaccanti: Melchiorri, Murano, Lunghi, Bianchimano.

A Gubbio rientra Gomez

Il Gubbio non gioca per il mini-focolaio fra le fila della Triestina, ma intanto da Gubbio arriva un’ottima notizia. Juanito Gomez è tornato ad allenarsi. Vuol dire che l’ultimo tampone è risultato negativo. Lunedì nuovi tamponi a 48 ore dalla partita. Se verrà confermata la negatività, dopo aver sostenuto visita idoneità, è immaginabile che il giocatore possa essere disponibile già per il turno infrasettimanale. Juanito in campo a Ravenna o, al più tardi, domenica prossima nel turno casalingo contro la Virtus Verona. Finisce così un mese d’inferno per il giocatore argentino.