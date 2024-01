Fra le auto ce n’è una rubata: denunciato il titolare di una concessionaria

Un uomo di 61 anni, titolare di una concessionaria di Bastia Umbra (Perugia), è stato denunciato per ricettazione dalla polizia di Stato di Assisi. Durante una verifica sui veicoli parcheggiati nelle pertinenze dell’azienda, l’attenzione degli agenti è stata catturata da un’auto visibilmente danneggiata e, quando gli stessi poliziotti hanno chiesto all’imprenditore di esibire i documenti del veicolo, questi ha spiegato di non esserne in possesso. Il sospetto originario era che l’auto fosse provento di furto e le verifiche, condotte anche con la polizia Stradale di Arezzo, hanno fatto emergere che la matricola del veicolo era contraffatta e che, di proprietà di una società di autonoleggio, era stata rubata con furto sporto dal noleggiante lo scorso 6 luglio. Per questo il rivenditore è stato denunciato all’autorità giudiziaria e l’auto posta sotto sequestro.

