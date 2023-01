Fra pediatria e case famiglia, la Befana di ‘Terni col cuore’ è nel segno della solidarietà

Prosegue l’attività di ‘Terni col Cuore’ (Ternana Calcio) attraverso le iniziative di ‘Natale col Cuore’. Venerdì mattina è entrata in azione la Befana che ha fatto visita ai bimbi ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale ‘Santa Maria di Terni’: circa 15 in tutto, hanno ricevuto regali personalizzati assieme alla calza, piena di dolci e sorprese. «Grazie al personale di reparto per l’ospitalità – è la nota di ‘Terni col Cuore’ – ed ai genitori dei piccoli ricoverati per l’accoglienza e la disponibilità». Giovedì, invece, l’associazione presieduta da Paolo Tagliavento ha ospitato in sede gli operatori delle case famiglia di Terni e del comprensorio per la consegna dei buoni acquisto e dei dolciumi, per circa 70 tra ragazze e ragazzi ospiti delle strutture. Si tratta di Casa del Bambino, Piccolo Principe, Bethel, Il Porto Riparato, Il Filo di Arianna e La Ghibellina.

