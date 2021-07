Frana tra Caso e Gavelli, stop al traffico lungo la ss471

Stop temporaneo al traffico nel tratto compreso tra Caso e Gavelli – poco più di due chilometri – a Sant’Anatolia di Narco a causa di una frana che ha interessato il piano viabile. Lo annuncia Anas: due giorni di blocco della viabilità per consentire la messa in sicurezza dei versanti rocciosi. L’intervento di ripristino è in corso.

La riapertura

La società informa che la strada sarà riaperta da venerdì sera con le modalità già in vigore: «Dal lunedì al venerdì apertura a senso unico alternato dalle ore 13 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 alle ore 8.30 del giorno successivo; nei giorni festivi e prefestivi apertura per l’intera giornata. Per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate il transito è invece vietato con deviazione sui percorsi alternativi già in vigore per tutti i veicoli negli orari di chiusura». L’investimento per i lavori è da 4,6 milioni di euro e riguarda il distacco dei volumi rocciosi potenzialmente pericolanti, fino a 300 metri di quota sul piano stradale e l’installazione di reti/barriere paramassi.