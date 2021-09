Francesco Lancia, la ‘prima’ a casa: «La follia ternana sarà ancora a Radio Deejay»

Condividi questo articolo su

















di F.L.

Ha girato i teatri di tutta Italia, e non solo, all’appello mancava ancora la sua città. Debutto «felice ed emozionato» a Terni per Francesco Lancia, autore, attore, regista e ora anche scrittore, che mercoledì ha prima presentato al Baravai il suo primo libro ‘Santi, poeti e altri lavoratori autonomi’ – «biografie travisate di italiani illustri con testi inediti mai scritti» – e poi portato in scena all’anfiteatro Fausto, con lo storico gruppo dei Bugiardini, lo spettacolo di improvvisazione teatrale Treallaenne. Il tutto alla vigilia di un altro debutto importante per lui, ternano ‘dentro’ diventato celebre su Radio Deejay come spalla del Trio Medusa nel programma ‘Chiamate Roma Triuno Triuno’: uno spazio radiofonico tutto suo, sempre sulla frequenza diretta da Linus, al via il 6 settembre alle 16, dal lunedì al venerdì. «Le mie radici e il mio cuore sono qui a Terni. Ma avete visto quanto è bello l’anfiteatro?» si stupisce ancora Lancia. Che promette: «Continuerò a giocare con la ternanità e il dialetto, perché la follia dei ternani viene apprezzata anche fuori dalla Conca». ‘Birrocchiu’ e ‘sdremmarina’ saranno ancora ‘on air’.