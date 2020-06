Fratini 26ore a nuoto nel Trasimeno per Aism

L’atleta perugino Marco Fratini nuoterà per circa 26 ore nelle acque del Lago Trasimeno, partendo il pomeriggio di sabato 4 luglio e concludendo l’impresa il giorno successivo, intorno alle 18. L’iniziativa – denominata Marcoswim Trasimeno – è a scopo benefico: tutti i proventi ad Aism.

Il programma

Fratini si tufferà alle 16.00 di sabato dal molo di Tuoro per nuotare fino a Passignano; lì alle 18.30 farà tappa alla popolare spiaggia Sualzo prima di proseguire nuovamente in direzione Isola Maggiore, dove è previsto che approderà alle 20.30. Di nuovo in acqua dopo mezz’ora di pausa, stavolta puntando nuovamente a Tuoro e percorrendo più volte il tratto per tutta la notte. Scatterà poi alle 7.30 della domenica un giro delle Isole, prima di muovere verso Castiglione del Lago dove è previsto per le 10.30 l’arrivo. Alle 11.00 l’ultima traversata riporterà Marco Fratini a Tuoro intorno alle 12.30, poi da lì proseguirà con varie sessioni facendo andata e ritorno dalle isole fino alle 18.00 circa.

L’allenamento per il record

L’evento riaccenderà i riflettori sul tentativo di record che l’atleta nonché medico perugino Marco Fratini aveva deciso di tentare lo scorso marzo: 100 km di nuoto no-stop in vasca corta. «La 100 km si farà – dichiara Marco Fratini – renderemo nota la nuova data non appena la situazione renderà possibile riprogrammare l’evento. Dopo tanti mesi di allenamento per preparare tutto al meglio e l’impegno di tante persone che mi stanno accompagnando in questo percorso è impensabile rinunciare, nonostante l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti ci abbia costretti a cancellare l’appuntamento. Dopo alcune settimane di profonda incertezza abbiamo deciso di rimetterci in moto e ricominciare, spinti anche dall’energia positiva che arriva da tutti quelli che mi seguono».