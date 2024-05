Fratta Todina, scooter contro scuolabus: 17enne soccorso in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di sabato, intorno alle ore 13, a Fratta Todina (Perugia). Uno scooter ed uno scuolabus si sono scontrati frontalmente e ad avere la peggio è stato il ragazzo di 17 anni in sella al ciclomotore, trasportato con l’elisoccorso in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia. Illeso il conducente dello scuolabus che in quel momento non trasportava passeggeri. Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri, con loro anche i sanitari del 118 di Todi e – appunto – l’elisoccorso ‘Nibbio’.

