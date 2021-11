Frontale a Perugia, coinvolto un neonato

Solo tanta paura ma per fortuna nessun ferito in un frontale verificatosi intorno alle 19.30 in via Settevalli, all’altezza dello svincolo di immissione Madonna Alta del raccordo Perugia – Bettolle. A scontrarsi una Ford Focus e una Fiat 500. Tutti giovani gli occupanti. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia e un’ambulanza, giunta in particolare per verificare le condizioni di un neonato. Per fortuna nessuna conseguenza, se non per la circolazione. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Condividi questo articolo su