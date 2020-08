‘Furbetti bonus’, Pd Terni insiste: «Grave silenzio da giunta»

Nessuna risposta al primo tentativo e allora il Pd di Terni insiste in merito ai ‘furbetti’ del bonus (per le partite Iva) che tante polemiche stanno creando a livello politico. «Sono giorni ormai che il Partito Democratico – la nota del gruppo consiliare e del coordinamento comunale – ha chiesto al sindaco Latini, alla giunta e al presidente del consiglio comunale di chiarire se – pur percependo gli stipendi da amministratori comunali – abbiano preso o meno il bonus previsto dal governo Conte per coloro che a causa del covid hanno avuto problemi di introiti lavorativi».

«RUMOURS SU GIUNTA, LATINI CHIARISCA»

La richiesta

Gli esponenti Dem non mollano: «La risposta della giunta comunale è stata solo il silenzio. Un silenzio grave anche alla luce dei provvedimenti che i vertici della Lega hanno deciso di prendere nei confronti dei loro deputati che hanno percepito il bonus pur prendendo le laute indennità parlamentari. Il silenzio della giunta Latini e del presidente del consiglio comunale è imbarazzante soprattutto nei confronti della città: rammentiamo che la giunta Latini di soli stipendi costa a tutti noi contribuenti oltre mezzo milione di euro l’anno se si considerano anche i rimborsi ai datori di lavoro e gli oneri previdenziali. Una cifra enorme – chiudono – che non trova riscontro nella vita del Comune di Terni. Sarebbe gravissimo che chi percepisce almeno tre mila euro al mese per arrivare anche a 5 mila euro avvesse sommato il bonus previsto per i lavoratori realmente in difficoltà».