Terni, ‘furbetti bonus’: «Rumours su membri giunta, chiarite»

Da Trento a Ragusa, la polemica è accesa. Dopo le indiscrezioni lanciate da Repubblica sui ‘furbetti del bonus’ – che coinvolgerebbero cinque parlamentari e 2 mila politici delle amministrazioni locali – per le partite Iva in difficoltà, a Terni è il Pd a chiamare in causa il sindaco Leonardo Latini in merito ad «alcune indiscrezioni che stanno insistentemente circolando in città nelle ultime ore, che vedrebbero alcuni membri della giunta ternana come richiedenti».

«Subito una smentita»

Il gruppo consiliare del Pd – Francesco Filipponi, Tiziana De Angelis – e il coordinamento comunale del partito ternano chiedono «a sindaco, giunta e presidente del consiglio comunale una rapida smentita e la massima trasparenza per evitare che si getti discredito sull’ente comunale. L’eventuale percezione sarebbe, infatti, uno schiaffo – concludono – enorme nei confronti di tutti quei cittadini che si sono trovati in stato di necessità, oltre a essere eticamente inaccettabile».