Intervento dei vigili del fuoco di Perugia intorno alle 6 di martedì mattina nella zona di Prepo per l’incendio di un furgone. Il veicolo, distrutto dalle fiamme, non trasportava nulla. Nell’accaduto non risultano persone rimaste ferite. Il personale del 115, oltre a domare il rogo, ha ripristinato le condizioni di sicurezza. Indagini in corso sulle cause.