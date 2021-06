Grave incidente stradale nella prima mattinata – intorno alle 7 circa- di venerdì lungo la ss3 Bis Tiberina, all’altezza di Pierantonio. A scontrarsi un furgone ed un’autovettura: ci sono tre feriti, di cui uno in serie condizioni trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, i carabinieri per la gestione della viabilità e gli operatori sanitari del 118.

