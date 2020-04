Furto e aggressione, arrestato 49enne

«Venite subito un uomo ha picchiato il direttore del supermercato», questa la richiesta giunta ai carabinieri di Assisi che hanno immediatamente inviato sul posto la pattuglia competente della stazione di Bastia Umbra, che ha provveduto a ricostruire l’intera vicenda grazie alla puntuale collaborazione di alcuni cittadini presenti all’accaduto.

L’aggressione

L’uomo, un pregiudicato 49enne del luogo, già conosciuto per azioni analoghe, munito di mascherina e guanti, si era recato nel supermercato ed aveva posto nel carrello alcuni generi alimentari celando, tuttavia, molta altra merce all’interno degli indumenti indossati. Una volta arrivato alla cassa è stato invitato a poggiare tutta la merce abilmente nascosta e, dopo aver tentato di scusarsi, avuto sentore che il personale dell’esercizio commerciale stava chiamando i carabinieri, ha aggredito con calci e pugni il direttore del supermercato, facendolo cadere a terra, per poi darsi alla fuga nelle vie circostanti. Le immediate ricerche dei militari di Bastia Umbra hanno permesso di rintracciare l’uomo, che nel frattempo si era disfatto della merce rubata, non molto lontano dal teatro dei fatti, a bordo di un’autovettura intestata ad una persona deceduta ormai da tempo. Gli accertamenti hanno permesso, inoltre, di appurare che l’uomo era anche sprovvisto di patente di guida.

I domiciliari

Nei giorni successivi l’autorità giudiziaria, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché la necessità di esigenze cautelari ed il concreto pericolo di reiterazione del reato, emetteva ordinanza di custodia domiciliare a carico dell’uomo che veniva immediatamente eseguita dagli uomini dell’Arma.