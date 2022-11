Futsal, pari Ternana a Fano: 2-2

Pareggio con rimpianti per la Generali Futsal Ternana in terra marchigiana. I rossoverdi a Fano pareggiano 2-2 con rimpianti al cospetto dell’Eta Beta: vantaggio dei padroni di casa con Marcelo, quindi rimonta Fere con Mariani e Giardini nel corso della ripresa e beffa conclusiva a firma ancora di Marcelo. «Abbiamo pareggiato una partita incredibile, subendo due reti nei tre tiri a porta totali degli avversari. Da parte nostra – le parole del tecnico Federico Pellegrini – ci sono stati errori in avanti e la poca concretezza nelle tantissime occasioni avute la paghiamo a caro prezzo. Purtroppo devo segnalare anche un impianto sportivo non idoneo a giocare gare di questo livello, era difficile stare in piedi a causa della condensa. Parliamo oggi di due punti buttati al vento perché nella ripresa il nostro avversario non ha superato mai la metà campo, trovando un gol bellissimo quanto fortunoso dalla distanza col portiere di movimento. Noi negli ultimi minuti con il quinto uomo potevamo segnare più volte con occasioni limpide, ma non ci siamo riusciti. Noi dobbiamo rimanere calmi, anche se alcune cose che vedo intorno a noi non mi piacciono molto. Ai ragazzi però non posso dire nulla, si sono impegnati al massimo».

ETA BETA – GENERALI FUTSAL TERNANA 2-2

Eta Beta: Tonelli, Montalbini, Warid, Mattioli, Duva, Cafiero, Gasparri, Giuliani, Palazzi, D’Ambrosio, Lourencete, Ceccarelli. Allenatore: Francesco Ferri

Generali Futsal Ternana: Fagotti, Tirana, Sachet, Almadori, Corpetti, Mariani, Paolucci, De Michelis, Martini, Giardini, Bulletta, Paciaroni. Allenatore: Pellegrini

Arbitri: Francesco Salmoiraghi di Bologna e Paolo Milardi di Pescara

Reti: primo tempo 3’ Marcelo (E); secondo tempo10’ Mariani (T), 15’ Giardini (T), 17’st Marcelo (E)