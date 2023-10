Futsal Ternana on fire: Grosseto ko 2-5 al pala Bombonera

Una Unicusano Futsal Ternana senza freni in avvio di stagione. I rossoverdi di Federico Pellegrini hanno conquistato la terza vittoria consecutiva nel campionato di A2 andando a trionfare 2-5 in casa dell’Atlante Grosseto al pala Bombonera: a segno Sachet (doppietta per lui), De Michelis, Romagnoli e Jodas. Nel prossimo weekend il confronto a Massa Martana con il Potenza Picena. «Sono sempre più soddisfatto e orgoglioso – le parole del tecnico delle Fere – di questi ragazzi perché anche oggi abbiamo fatto una prova di grande maturità, di personalità e compattezza tattica. Andiamo avanti, mettiamo altri tre punti in cascina per la salvezza e lavoreremo in settimana per farci trovare pronti sabato prossimo».

ATLANTE GROSSETO – UNICUSANO FUTSAL TERNANA 2-5

Grosseto: Tamberi, Baluardi, Poggiaroni, Gianneschi, Mateo, Matihew, Liburdi, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato, Brunelli. All. Izzo

Ternana: Fagotti, Persichetti, Sachet, Romagnoli, Corpetti, De Michelis, Capotosti M., Mariani, Venarubea, Jodas, Almadori N., Mingioni. All. Pellegrini

Arbitri: Andrea Oggiano di Olbia e Andrea Dessi di Oristano

Reti: Liburdi (G) Sachet, De Michelis (T) primo tempo; Sachet, Romagnoli, Jodas (T) Lessi (G) secondo tempo