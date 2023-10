Futsal Ternana, Tonel al vertice. Si chiude l’avventura di Ribeca

Cambio della guardia al vertice della Futsal Ternana. Francesco Emanuele Tonel è stato eletto durante l’assemblea dei soci di mercoledì alla presenza di Luca Palombi, Federico Pellegrini, Marco Santi, Michele Carpinelli, Lorenzo Filippetti e Rocco Barbanera.

Le novità

Francesco Emanuele Tonel assume ora il ruolo di presidente, affiancato da Luca Palombi come vicepresidente, Marco Santi come direttore generale, Michele Carpinelli come direttore sportivo, Lorenzo Filippetti, Federico Pellegrini e Rocco Barbanera come consiglieri. «Diamo il benvenuto – la nota della società – al nuovo presidente, (a capo della Lpg Srl, società attiva su scala nazionale nel settore della vendita di Gpl, ndr). Non possiamo dimenticare di esprimere un sentito ringraziamento a coloro che hanno contribuito significativamente al successo della Futsal Ternana nel corso degli anni. In particolare, desideriamo ringraziare Simone Ribeca, uno dei soci fondatori, che non farà più parte della società, per il prezioso lavoro e l’impegno instancabile che ha dedicato al club nel corso degli anni. Vogliamo anche esprimere la nostra profonda gratitudine ad Amerigo Marzi e Luciano Nevi per il loro costante supporto e attaccamento alla squadra nell’ultimo anno ai quali auguriamo le migliori fortune personali e professionali. Dopo ben cinque anni di presidenza Luca Palombi si avvia una nuova era firmata Tonel».

Nuovo corso

Tonel spiega che il cambio di presidenza «nasce da una richiesta di Luca Palombi di succedere al suo posto a causa di impegni professionali che non gli avrebbero permesso di seguire la società con lo stesso impegno profuso in questi cinque anni e dalle telefonate da parte degli altri soci dello stesso tenore. Conosco e stimo tutti da tempo e fin da quando è stata fondata la società Futsal Ternana la mia famiglia è stata tra gli sponsor di riferimento con la Tip Power&Gas. Sono cosciente dell’importante eredità lasciata da Luca Palombi e certo che, grazie all’aiuto di tutti i membri del direttivo che ringrazio per la fiducia, dei giocatori, dei collaboratori, degli sponsor e soprattutto dei tifosi, proseguiremo nel percorso di crescita della squadra e della società. L’emozione di essere entrato a far parte di questo bellissimo gruppo è tanta come il mio amore per lo sport e per la nostra città. Il mio obiettivo è coinvolgere ancor di più il tessuto cittadino creando sempre maggiore empatia portando avanti e sviluppando il concetto di sport etico – conclude – e far crescere il settore giovanile che ritengo essenziale e strategico. Vogliamo rimanere in serie A2 in modo da capitalizzare il risultato ed organizzarsi verso quello che è l’obiettivo più ambizioso ma nel quale crediamo fortemente, la promozione in serie A».