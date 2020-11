Gabelletta, 74enne muore in casa

Intervento della polizia di Stato e quindi della polizia Locale – I sezione territoriale di ‘borgo Rivo’ – nella mattinata di giovedì presso un’abitazione della zona di Gabelletta, a Terni. Il motivo: un 74enne – V.M. le sue iniziali – si è sentito male ed ha perso la vita all’interno dell’appartamento, in cui era presente anche la moglie. Quest’ultima ha lanciato l’allarme ma per l’anziano non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il decesso – è stato accertato dal personale sanitario – è avvenuto per cause naturali.

