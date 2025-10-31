Dopo la recente esperienza londinese alla Espacio Gallery per il premio di arte contemporanea Top selection, l’artista ternano Gabriele Bentivogli torna a esporre in una cornice d’eccezione: dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 è protagonista della 124° edizione della mostra ‘Cento pittori via Margutta’ a Roma. Un appuntamento che quest’anno rende omaggio a Gigi Proietti, con il tema ‘Gigi Proietti e i suoi colori di Roma’, per celebrare il legame profondo tra il grande artista e la città eterna.

Bentivogli non è nuovo alla storica manifestazione capitolina: ha già partecipato in passato con i ‘Cento pittori’ e ha esposto le sue opere in diverse gallerie romane di rilievo. Le sue creazioni hanno inoltre varcato i confini italiani, trovando spazio in rassegne a Londra, New York, Vienna e Düsseldorf. L’artista collabora anche con il Festival del cinema di Spello, e tra i collezionisti delle sue opere figurano personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Nata nel 1953 e divenuta associazione nel 1970, la mostra di via Margutta è uno degli appuntamenti più amati della scena artistica romana: una galleria a cielo aperto dove pittori, poeti e sognatori raccontano la città attraverso la loro sensibilità. Quest’anno il protagonista ideale è Gigi Proietti, attore, regista e poeta capace di incarnare con ironia e profondità l’anima di Roma. Il tema scelto invita gli artisti a interpretare la capitale così come Proietti l’ha vissuta e raccontata nei suoi quartieri, nei volti e nelle atmosfere che hanno ispirato la sua carriera.