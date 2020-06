Giardini San Carlo: «Li abbiamo puliti ma i giochi nuovi?»

Dopo anni di incuria e abbandono, quest’anno – con l’imminenza dell’estate – i giardini pubblici di zonoa San Carlo, a Terni, si presentano decidamente più decorosi. I cittadini infatti, si sono impegnati – con mezzi propri – a ripulire l’area, tagliando anche l’erba, per garantire un contesto migliore a tutti coloro che li utilizzano, famiglie con bambini in testa. Un gesto animato dal senso civico che non fa però dimenticare, ai cittadini, cosa occorre: «Rimane ancora la sostituzione dei giochi: l’anno scorso c’era stata fatta una promessa che ad oggi non è stata mantenuta. Aspettiamo fiduciosi anche perché i giochi attuali non sono a norma».

