Giorgione ospita Andrea Bocelli a Montefalco, il post è subito virale

di Giovanni Cardarello

Il proverbio popolare recita, con nettezza, che Foligno è ‘lu centru de lu munnu’, ma stando a quello che si legge su tutti i social network, almeno per 24 ore, il vero centro del mondo è stato Montefalco centro di 5372 abitanti nella Valle Umbra. Il motivo è presto detto, ma per scoprirlo occorre tornare indietro di un paio di giorni, e precisamente alla mattina di venerdì 10 maggio. In quella data e nel prezioso contesto medievale di Montefalco e precisamente nel ristorante del popolare, e amatissimo oste, oltre che personaggio televisivo del Gambero Rosso, Giorgio Barchiesi per tutti Giorgione, è comparso l’altrettanto amatissimo e popolarissimo cantante Andrea Bocelli. La star internazionale della musica italiana è stata l’ospite d’eccezione della tavola del ristorante ‘Alla Via di Mezzo’ di Montefalco, il ristorante di Giorgione.

Bocelli, noto buongustaio e amante, da sempre della cucina umbra, partito con due amici da Forte dei Marmi è stato accolto dall’amico, e storico collaboratore, Luca Scota, il fondatore dell’Agenzia Strani Rumori, che dal proprio account Facebook ha dato risalto alla vicenda. «Giornata di relax Umbra ieri per Andrea a Montefalco – scrive Scota dal suo profilo – Don Mariano ci ha guidati nella visita della chiesa di Sant’Agostino». Raccontando, peraltro, un episodio gustoso, quello in cui una signora, entrata in Chiesa mentre l’artista toscano stava cantando e suonando l’organo antico, ha esclamato: «Madonna come canta bene…sembra Bocelli». E non sbagliava… Piatto forte, in tutti i sensi, della visita di Bocelli a Montefalco il passaggio da Giorgione.

«Ci ha ospitati alla sua maniera – scrive ancora Scota – un po’ come se ci si conoscesse da anni! Direi che possiamo digiunare per due giorni». Da segnalare, inoltre, che Bocelli da grande personaggio quale è non ha negato un selfie a nessuno, anzi è sembrato quasi immerso in un set fotografico per l’accoglienza, la simpatia e la grazia con cui si è relazionato con gli abitanti e i turisti in zona. «Stupenda la cantina Antonelli… – conclude il post, non senza un – Grazie al mitico Pierpaolo Metelli per i suoi contatti Montefalchesi, preziosi per organizzare questa giornata Umbra….Tornerà». E su questo tornerà lascia una gustosa e divertente suspense, una suspense che in estate verrà svelata nei dettagli.