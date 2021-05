Giornata mondiale Croce rossa: si celebra anche a Terni

Sabato 8 maggio è la Giornata mondiale della Croce rossa italiana per omaggiare il fondatore del movimento, Herri Dunant. Anche a Terni si festeggia l’anniversario nel rispetto delle limitazioni anti Covid, come spiega il presidente del locale comitato Roberto Valeriani: «In collaborazione con il Comune di Terni, sempre vicino all’associazione, verrà esposta la bandiera di Croce Rossa a Palazzo Spada e la sera verranno illuminati di rosso tre edifici nel centro cittadino: il Paleolab, Porta San Angelo e Quadrotti a largo Villa Glori. Una bandiera verrà esposta anche sulla facciata del Comune di San Gemini. Questo anniversario – sottolinea – arriva in uno dei momenti più delicati e difficili sia per la popolazione che per l’associazione che si è trovata ad operare in un contesto difficilissimo. L’anno trascorso e quello presente, per la Cri, sono stati caratterizzati dal ‘Tempo della Gentilezza’ e dell’azione. Lo dimostra il lavoro di tantissimi volontari che, ogni giorno, scelgono di mettere a rischio la loro vita per un bene più grande. Quello della nostra comunità».

