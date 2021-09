Giostra dell’Arme 2021, tornano gara e taverne Tutto il programma

Svelato il programma della 48^ edizione della Giostra dell’Arme, pronta a tornare dal 25 settembre al 10 ottobre a San Gemini dopo due anni di lunga attesa. Un’edizione ‘ri-pensata’ nella propria forma dall’Associazione Ente Giostra, per essere ‘sicura’ e goduta in presenza, seguendo tutte le norme di sicurezza anti-Covid in vigore. Tra le varie iniziative in programma, ci sarà l’evento clou, cioè la sfida finale tra i cavalieri dei rioni Piazza e Rocca per la conquista del palio. Spazio anche alle tradizionali taverne, che riapriranno i battenti ogni sera alle 19,30.

IL PROGRAMMA COMPLETO (.PDF)

Alcuni dettagli

‘E quindi uscimmo a riverde le stelle…’ (dall’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia) è il filo conduttore di tutti gli eventi. Nel giorno dell’inaugurazione, sabato prossimo, la festa inizierà con una cerimonia speciale di apertura ‘de li giochi’, da parte dei banditori dei due rioni, a segnare la fine dell’attesa e del silenzio della mancata edizione dello scorso anno. Piazza palazzo Vecchio e piazza Duomo saranno poi le cornici agli eventi in programma. Tra questi, tante iniziative didattiche e ricreative rivolte ai più piccoli, mostre d’arte, spettacoli di fuochi e luce, rappresentazioni teatrali. Il fulcro della festa sarà nel weekend conclusivo: sabato 9 ottobre, festa del patrono san Gemine, con la processione in suo onore e i quadri medievali a cura dei rioni, e domenica 10 ottobre, con la sfida finale. Alle 14 si svolgerà al Campo de li giochi il corteo poi, dopo lo spettacolo di bandiere e musiche a cura degli sbandieratori sarà la volta della suggestiva gara. Il programma completo della Giostra è consultabile sul sito ufficiale www.entegiostradellarme.it.