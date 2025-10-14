Un 26enne ternano, incensurato e che lavora come operaio, è stato arrestato venerdì 10 ottobre dai carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia per spaccio di droga. Tutto è iniziato con l’alt intimato al giovane, alla guida di un’auto, per un controllo stradale ad Amelia. Ai militari non è sfuggito il tentativo del 26enne di disfarsi di una sigaretta contenente marijuana. Le perquisizioni successive hanno portato alla luce, presso l’abitazione di Terni, il possesso di 50 grammi di marijuana, una dose di cocaina, 5,5 grammi di hashish e materiale per confezionare le dosi. L’arresto del 26enne, difeso dall’avvocato Alessio Pressi, è stato poi convalidato nella giornata di sabato dal tribunale di Terni che nei suoi confronti ha disposto la misura dell’obbligo di firma. Nel contesto dell’attività, anche il fratello 20enne dell’arrestato è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana e per questo segnalato alla prefettura di Terni come assuntore.