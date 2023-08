Giovani ‘digitalmente consapevoli’: evento dedicato a Terni

di Fra.Tor.

«È evidente come i giovani di oggi tendano a trascorrere gran parte delle loro giornate a contatto con le varie tipologie di tecnologie che hanno a disposizione: dagli smartphone, alle console per il videogioco». Sul territorio ternano il giovane imprenditore Giacomo Straccini, titolare della Gst Consulting, un’impresa che fornisce prevalentemente servizi in materia di digital alle aziende ma che si occupa anche di promuovere e sviluppare molte iniziative e progetti a favore del territorio, ha avviato un progetto solidale di formazione digitale chiamato NoiTecnologici.

Dati preoccupanti

«Gli studi indicano – descrive Giacomo – come il numero di ore trascorse davanti ai telefoni possa arrivare fino a 6 ore al giorno e come possano aumentare con la crescita del bambino. Questo dato diventa ancor più preoccupante quando si apprende che la maggior parte di queste ore è trascorsa navigando sui social media scorrendo migliaia di post in sistemi creati ad hoc per catturare la nostra attenzione e tenerci più tempo possibile online. Per far fronte a tale situazione, è necessario che si avvii un movimento di sensibilizzazione e formazione orientata ai più piccoli ma anche ai genitori e parenti di questi. Essere formati e capire in prima persona cosa significa trascorrere molto tempo online e sapere con cosa realmente siamo a contatto nel mondo del digitale, può aiutare a guidare i giovani ed a costruire una più forte coscienza creativa, disintossicata da un abuso scorretto delle tecnologie. A questo scopo ho voluto avviare un progetto solidale di formazione digitale».

Un evento dedicato

«NoiTecnologici è un contenitore che ospita ed ospiterà – spiega – molte iniziative differenti. Abbiamo iniziato offrendo corsi di formazione digitale per la terza età. Proprio in questi giorni ne stiamo portando avanti uno con successo. Tra le iniziative più recenti, NoiTecnologici ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Genitori di Terni, un piccolo ma significativo evento chiamato ‘DigiSapiens: digitalmente consapevoli’, che si svolgerà venerdì 25 agosto dalle 10 al parco La Passeggiata, difronte al Baravai. L’evento si terrà all’interno del campo estivo ‘I maghi della gioia’. Durante la mattinata, i bambini del campo estivo, avranno l’occasione di partecipare ad una caccia al tesoro alla ricerca di 150 tessere di puzzle che, una volta unite tutte insieme, daranno vita ad un grande puzzle di oltre 3 metri che rappresenterà l’importanza del rapporto tra i giovani e le tecnologie e del loro uso consapevole».