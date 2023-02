Giovani e lavoro: se ne parla a ‘Nero su Bianco’

Quali sono le priorità delle nuove generazioni? Che cosa cercano quando scelgono la realtà per cui lavorare? E in che modo il loro approccio sta cambiando il mondo del lavoro? Sono questi i temi che tratterà il talk show ‘Nero Su Bianco’ con il titolo: ‘I giovani e il mondo del lavoro’. In studio con il giornalista Laurent De Bai, per un confronto sul tema: Nicola Angelini (presidente Confimi), Elisabetta Tondini (responsabile processi e politiche sociali ed economiche Aur), Anna Anchino (HR manager Art SpA) e Carlo Menichini (dirigente scolastico e preside dell’istituto ‘Bonghi’ di Assisi). Il talk show andrà in onda martedì 28 febbraio, in diretta ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it.

