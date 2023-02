Giovani imprenditori Confcommercio: c’è la nuova squadra umbra

Novità in casa Confcommercio Umbria con il rinnovo del gruppo ‘Giovani imprenditori’, che hanno scelto i propri rappresentanti in carica per i prossimi cinque anni. Gli under 42 di Confcommercio saranno guidati dal folignate Fabio Serafini (Medstore – MED group.it) che ha raccolto il testimone dalle mani di Chiara Pucciarini che ha animato il Gruppo Giovani negli ultimi anni. Fabio Serafini sarà affiancato da due vicepresidenti: Francesco Botondi (Nidea Srl – Terni) e Valentina Fausti (Maiale Brado di Norcia Srl). Presidente e vicepresidenti costituiscono un Comitato di presidenza di cui fanno parte anche Fabrizio Marcaccioli (Pasticceria Etrusca – Perugia) e Barbara Mencaroni (Perugia Hotel Srl – Perugia). Nel nuovo consiglio di Confcommercio Umbria ‘Giovani imprenditori’ sono stati eletti anche Andrea Bisonni (Kalipè – Terni), Davide Cavalaglio (Stepwise – Perugia), Martina Corucci (Micra Srl – Perugia), Omar Di Curzio (Di Curzio Incoming – Norcia), Alvaro Maria Flammini (Magrelli Ospitalità srl – Cascia), Alessio Rossi (Emporio Vini di Specialità – Terni), Emanuele Sergnese (Profumeria Sergnese – Terni), Michelangelo Tardioli (Hotel Michelangelo – Terni), Laura Toccaceli (Toccaceli 1952 Srls – Marsciano).

