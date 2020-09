Giove, Morresi sindaco sul ‘filo di lana’

Il nuovo sindaco di Giove – dopo Alvaro Parca – è Marco Morresi (‘Giove Bene Comune’). Ha superato sul filo di lana l’altro candidato, Maurizio Cerioni (‘Passione Giove’). Morresi – dati del ministero dell’Interno – ha ottenuto il 51,37% (pari a 619 voti), Cerioni il 48,63% (586 voti). Alla lista del sindaco vanno sette seggi, tre all’opposizione. A Giove hanno votato 1.242 cittadini (affluenza 81,02%), 25 schede nulle e 12 bianche.

Il ringraziamento e l’augurio di Cerioni

Su Facebook, lo sconfitto Cerioni riconosce l’affermazione dell’avversario e ringrazia tutti: «Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me e il gruppo questa bellissima esperienza, grazie a quanti ci hanno confermato la loro fiducia, grazie ai tanti che ci hanno votato. Abbiamo lavorato sodo ma il risultato non ci ha premiato, non abbiamo lesinato nulla e non abbiamo nulla da rimproverarci. Questa è la politica questa è la democrazia. Ciònonostante, la forza di questo gruppo rimane immutata, le sconfitte fanno crescere forse più delle vittorie. Sentirete ancora parlare di noi. I miei complimenti e le nostre congratulazioni vanno al nuovo sindaco di Giove e ai nuovi consiglieri comunali. Ci auguriamo tutti di vivere un periodo di crescita e benessere per la nostra comunità, noi ci saremo e faremo la nostra parte».