Gira in auto con ascia e coltello: 29enne denunciato

Targhe occultate, ascia e coltello. Tutto materiale trovato in possesso di un 29enne, denunciato dalla polizia di Stato di Perugia per furto e porto di oggetti atti ad offendere.

Denunciato

L’uomo, italiano, è stato fermato nella notte tra mercoledì e giovedì nel quartiere di San Sisto mentre si aggirava in auto a luci spente e con targhe coperte nei dintorni di un supermercato. Il controllo dell’auto ha dato esito positivo. Aveva con sé anche quattro pancali di lego di quali non è stato in grado di motivare il possesso; solo in un secondo momento ha ammesso di averli rubati da un’attività commerciale poco distante. Per lui ci sono anche due contravvenzioni per le violazioni riguardanti l’occultamento delle targhe e la mancanza di documentazione.