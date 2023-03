Gira in auto con 10 mila euro di cocaina: arrestato 22enne

Lo hanno sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina nell’auto e per lui sono scattate le manette. I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 22enne albanese incensurato e residente nella provincia di Arezzo: ad insospettire i militari è stato l’ingiustificato nervosismo del giovane, fermato alla guida del veicolo, nella fase di controllo. Aveva con sé un involucro – nascosto in una borsa con capi di abbigliamento – con dentro cocaina purissima: «La considerevole quantità di sostanza stupefacente avrebbe consentito di realizzare oltre 100 dosi di cocaina con un guadagno di circa 10 mila euro», spiega l’Arma tifernate in una nota.

Condividi questo articolo su