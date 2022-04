Gira in auto con pistola da softair: denunciata

L’hanno fermata ad un posto di controllo ed è stata trovata in possesso di una pistola – risultata essere una riproduzione a pallini per il softair – e di sostanza stupefacente. Per lei sono iniziati i guai: una 33enne di origini romene è stata denunciata dalla polizia di Stato dopo un check in via del Nervi mentre era alla guida di un veicolo.

Arma da softair

In primis la donna era senza patente di guida. Poi gli agenti della polizia di Stato hanno notato una pistola nel vano portaoggetti: il successivo controllo ha consentito di scoprire che si trattava di un’arma da softair a pallini, priva del tappo rosso. La 33enne ha dichiarato alla polizia di utilizzarla per gli addestramenti sportivi e, successivamente, di portarla con sé per allontanare i cani che giravano senza guinzaglio mentre portava in giro il suo. Con sé aveva anche marijuana. L’operazione si è conclusa con la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e procurato allarme.