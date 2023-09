Due grossi coltelli e tre katane. Li ha trovati la polizia Stradale di Todi in possesso di due 26enni lungo la ss 3-bis della E45: gli agenti hanno notato le armi – poi sequestrate al termine dell’attività – all’interno dell’auto ed i ragazzi non sono stati in grado di fornire giustificazioni attendibili. Il risultato è la denuncia all’autorità giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere

Condividi questo articolo su