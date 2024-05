Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Perugia e Bastia Umbra

Nuovi appuntamento in Umbria per il mercato legato agli ambulanti di Forte dei Marmi dopo il recente evento a Terni. Il consorzio sarà protagonista a Perugia e Bastia Umbria l’11 e il 12 maggio.

Dove

Si inizierà sabato 11 maggio in piazza del Mercato a Bastia Umbra con ingresso da via IV Novembre, mentre il giorno successivo gli ambulanti saranno a Perugia a Pian di Massiano. In entrambi i casi la vendita sarà possibile dalle 8 alle 19.