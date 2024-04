Terni, il debutto degli ambulanti di Forte dei Marmi – Fotogallery

Debutto a Terni per la manifestazione fieristica ‘Il mercato di qualità più famoso d’Italia, con la presenza degli espositori di Forte dei Marmi’ nell’area di corso del Popolo. L’evento, deliberato in giunta a febbraio, è una novità assoluta per la città. Non sono mancate le polemiche nel corso delle ultime settimane. L’evento è proseguito fino al tardo pomeriggio di domenica (stop alla vendita fissato alle 19), come specificato nell’ordinanza per lo sviluppo dell’iniziativa.

LE POLEMICHE PER IL MERCATINO DI FORTE DEI MARMI A TERNI

CORSO DEL POPOLO TORNA AD OSPITARE UN MERCATO