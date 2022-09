Gli avvocati ternani la spuntano sulla penitenziaria di Rieti. Ma è festa per tutti

La vittoria sul campo è andata al team dell’Ordine degli avvocati di Terni, ma a vincere – in realtà – sono stati tutti, viste le finalità benefiche della partita di calcio disputata in quel di Rieti, sul campo sportivo della casa circondariale. Il match è andato in scena venerdì e il team guidato dai mister Biancifiori e Allegretti si è imposto su quello della polizia Penitenziaria reatina. A curare l’organizzazione è stato l’avvocato Adalberto Andreani, ‘trait d’union’ fra Rieti e Terni. E alla fine è stata festa per tutti.

