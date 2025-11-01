di C.F.

Al teatro Garbatella di Roma (piazza Giovanni Triora 15) – fino al 1° novembre – è in programma la mostra delle opere dell’artista sorianese Riccardo Sanna che in questi giorni espone anche alla Btc di Terni, con l’omaggio allo scultore ternano Aurelio De Felice. Quella in corso al museo della Garbatella rappresenta un tributo a Pierpaolo Pasolini del quale il 2 novembre ricorre il 50° anniversario della scomparsa.

«Le opere di Sanna alla Garbatella – scrive Patrizia Sora – sono intrise di spiritualità che non è fede religiosa, ma attiene a quella spiritualità estetica di cui parlava Pier Paolo Pasolini, al quale in questa mostra l’artista dedica un ciclo di opere, rivisitando alcuni luoghi che il regista del Vangelo Secondo Matteo scelse come ambientazione del film: le cascate Fosso Castello presso Chia, i sassi di Matera».

Le opere sono in mostra insieme alle foto di Domenico Notarangelo, fotografo di scena di Pier Paolo nel film il Vangelo secondo Matteo, girato in parte a Chia, frazione di Soriano nel Cimino di cui Sanna è originario. Un momento importante, un connubio tra varie espressioni artistiche come fotografia, pittura, teatro che fanno dell’evento un momento di forte riflessione nel ricordo della drammatica fine di Pasolini.

Sanna, con il suo stile raffinato e forte dell’esperienza maturata nel corso degli anni, ci suggerisce con abilità e pacatezza di ricordare, attraverso la ‘sua arte’, personaggi importanti che tanto hanno dato al mondo. Sanna ci ricorda così l’artista ternano Aurelio De Felice (uno dei padri della scuola romana) e Pierpaolo Pasolini, poeta, scrittore e regista fra i più importanti e infuenti del contesto culturale contemporaneo.